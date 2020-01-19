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19.01.20 15:02

Полиция Британии включила трезубец в список экстремистских символов. Посольство требует удалить. ФОТО

Посольство Украины в Великобритании требует от контртеррористической полиции изъять из перечня экстремистской символики украинский герб.

Об этом в посольстве заявили 19 января, передает Цензор.НЕТ.

Дипломатическое учреждение обратило внимание на обнародованное журналистами пособие для учителей и медиков, где среди примеров символов праворадикальных движений указаны и татуировки в виде трезубца.

"Добавлять трезубец, закрепленный в Конституции национальный символ и государственный герб Украины в "Руководство по противодействию экстремизму", который контртеррористическая полиция издала для учителей и медицинского персонала - это более чем возмутительно. Никакие оправдания неприемлемы. Мы требуем удалить трезубец из руководства и требуем официальных извинений", - говорится в заявлении посольства.

Полиция Британии включила трезубец в список экстремистских символов. Посольство требует удалить 01

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17 января британское издание Guardian опубликовало перечень экстремистской символики, составленный контртеррористической полицией Соединенного Королевства. Среди примеров "праворадикальных символов" можно найти татуировку в виде украинского трезубца, а среди перечня группировок "белых шовенистов" - шеврон украинского батальона "Азов".

Полиция Британии включила трезубец в список экстремистских символов. Посольство требует удалить 02

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