Фото украинских летчиков и бортпроводников разместили в отеле в Иране. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на страницу Бригады Транспортной Авиации в Facebook.

"В знак уважения и памяти персонал гостиницы, из которой наши ребята отправились в свой последний рейс, разместил в холле фото погибшего экипажа с подписью "Наше сердце с вами" ..." — сказано в сообщении.

Самолет Ил-76МД Воздушных сил ВСУ вернулся на базу после того, как доставил на Родину тела погибших в Иране украинцев.

По словам командира экипажа полковника Дмитрия Мымрикова, задание было эмоционально тяжелым, ведь лететь пришлось в Иран, взявший на себя ответственность за то, что сбил украинский самолет.

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Но от иранцев украинские летчики постоянно слышали слова сочувствия и извинений за катастрофу.

"Они полностью признают вину своего руководства, своей страны в этой трагедии", – сказал Мымриков.





Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

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