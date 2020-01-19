В этом году будет капитально отремонтировано неиспользуемое здание Лукьяновского СИЗО, - Малюська. ФОТОрепортаж

Об этом глава Минюста сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
Его поразило отсутствие четкого алгоритма распределения людей по камерам, сырость и что значительное количество находящихся в СИЗО людей провели там по несколько лет.
"Условия в разных зданиях/камерах СИЗО разные. Более того, камеры в плачевном состоянии наполнены полностью, при этом камеры существенно лучшего уровня часто пустые. Поручил немедленно разработать четкие и понятные правила размещения заключенных", - отметил он.
Малюська также обратил внимание на необходимость неотложных мер для улучшения вентиляции в зданиях СИЗО, где сырость просто разрушает стены.
При этом отопление в СИЗО есть, в помещениях тепло. "На момент моего приезда топили даже заброшенное и неиспользуемое здание с разбитыми окнами, поврежденное в результате пожара (получили указание немедленно прекратить трату ресурсов). Кстати, в этом году это заброшенное здание планируем капитально отремонтировать и сделать образцовым объектом", - отметил министр юстиции.