В этом году будет капитально отремонтировано неиспользуемое здание Лукьяновского СИЗО, - Малюська. ФОТОрепортаж

Об этом глава Минюста сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Его поразило отсутствие четкого алгоритма распределения людей по камерам, сырость и что значительное количество находящихся в СИЗО людей провели там по несколько лет.

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"Условия в разных зданиях/камерах СИЗО разные. Более того, камеры в плачевном состоянии наполнены полностью, при этом камеры существенно лучшего уровня часто пустые. Поручил немедленно разработать четкие и понятные правила размещения заключенных", - отметил он.

Малюська также обратил внимание на необходимость неотложных мер для улучшения вентиляции в зданиях СИЗО, где сырость просто разрушает стены.

При этом отопление в СИЗО есть, в помещениях тепло. "На момент моего приезда топили даже заброшенное и неиспользуемое здание с разбитыми окнами, поврежденное в результате пожара (получили указание немедленно прекратить трату ресурсов). Кстати, в этом году это заброшенное здание планируем капитально отремонтировать и сделать образцовым объектом", - отметил министр юстиции.

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