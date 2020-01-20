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20.01.20 13:44

Полиция в Киеве накрыла подпольный покерный клуб: изъято 30 столов и фишек на 300 млн грн. ФОТОрепортаж

В воскресенье, 19 января, оперативники управления стратегических расследований в Киеве и следователи Шевченковского управления полиции столицы выявили и пресекли деятельность подпольного покерного клуба.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ДСР НПУ.

На момент появления полицейских в зале находились около двух десятков игроков.

По результатам проведенных мероприятий правоохранители изъяли 30 столов для игры в покер, почти 41 тыс игровых фишек на сумму около 300 млн гривен и другое оборудование, которое использовали для функционирования подпольного заведения.

Полиция в Киеве накрыла подпольный покерный клуб: изъято 30 столов и фишек на 300 млн грн 01
Полиция в Киеве накрыла подпольный покерный клуб: изъято 30 столов и фишек на 300 млн грн 02
Полиция в Киеве накрыла подпольный покерный клуб: изъято 30 столов и фишек на 300 млн грн 03
Полиция в Киеве накрыла подпольный покерный клуб: изъято 30 столов и фишек на 300 млн грн 04

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"Мобильные группы продолжают в круглосуточном режиме отрабатывать информацию о возможной деятельность игорных заведений, поступающую по правительственной "горячей" линии, по спецлинии 102 и из других источников", - сообщили в пресс-службе МВД.

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