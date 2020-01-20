Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажи Полная версия UKRUEN
20.01.20 14:10

Мужчина из-за пьяной ссоры застрелил своего товарища, - полиция Киевщины. ФОТО

В Киевской области полиция задержала мужчину, который застрелил своего товарища после совместного распития спиртного.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области, передает Цензор.НЕТ.

Как сообщается, за нарушение правил дорожного движения сотрудники группы реагирования патрульной полиции остановили машину. В салоне автомобиля полицейские обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением. Водитель признался сотрудникам полиции, что он смертельно ранил своего знакомого и именно в это время ехал в полицию.

Выяснилось, что злоумышленник дал правдивые показания. В этот день они с товарищем употребляли алкогольные напитки. В автомобиле между мужчинами, которые в свое время принимали участие в войне с российскими оккупантами на востоке страны, возникла перепалка, переросшая в стрельбу. Во время ссоры водитель из охотничьего оружия выстрелил в сторону товарища, который сидел сзади.

Мужчина из-за пьяной ссоры застрелил своего товарища, - полиция Киевщины 01
Мужчина из-за пьяной ссоры застрелил своего товарища, - полиция Киевщины 02

Смотрите также: Уроженец Одессы умер от ножевого ранения в Киеве, - полиция. ФОТОрепортаж

Полицейские задержали 49-летнего мужчину. В качестве вещественного доказательства изъято орудие преступления - охотничье ружье без документов.

Тело 47-летнего погибшего мужчины направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причин смерти.

Открыто уголовное дело по статье "умышленное убийство" (ч. ст. 115 УК).

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100