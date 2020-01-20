Участник боевых действий из-за пьяной ссоры застрелил своего товарища, - полиция Киевщины. ФОТО

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области, передает Цензор.НЕТ.

Как сообщается, за нарушение правил дорожного движения сотрудники группы реагирования патрульной полиции остановили машину. В салоне автомобиля полицейские обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением. Водитель признался сотрудникам полиции, что он смертельно ранил своего знакомого и именно в это время ехал в полицию.

Выяснилось, что злоумышленник дал правдивые показания. В этот день они с товарищем употребляли алкогольные напитки. В автомобиле между мужчинами, которые в свое время принимали участие в боевых действиях на востоке страны, возникла перепалка, переросшая в стрельбу. Во время ссоры водитель из охотничьего оружия выстрелил в сторону товарища, который сидел сзади.





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Полицейские задержали 49-летнего мужчину. В качестве вещественного доказательства изъято орудие преступления - охотничье ружье без документов.

Тело 47-летнего погибшего мужчины направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причин смерти.

Открыто уголовное дело по статье "умышленное убийство" (ч. ст. 115 УК).