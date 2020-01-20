Дело Гандзюк: в Херсоне провели 30 обысков и предъявили 9 подозрений. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу СБУ. В ведомстве отметили, что обыски прошли у председателя Херсонского областного Совета, бывшего председателя Херсонской ОГА, его заместителя и других лиц.

"Расследование дела об убийстве Екатерины Гандзюк — резонансное для общества, вызов для СБУ и очень важный маркер изменения в работе системы лично для меня. Это трагическое событие в истории нашей страны и огромное человеческое горе. Мы прилагаем максимум усилий для того, чтобы не только исполнители, но и заказчики были привлечены к ответственности в ближайшее время", — заявил глава СБУ Иван Баканов.

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"В настоящее время 9 лицам сообщили о подозрении, а также на основании постановлений следственных судей провели более 30 обысков, в ходе которых изъято огнестрельное оружие и другие вещи", — сказано в сообщении пресс-службы Офиса Генерального прокурора.

В частности, о подозрении сообщили руководителю преступной организации — бывшему помощнику народного депутата Украины предыдущих созывов. Он задержан, отметили в пресс-службе.

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Ранее Офис генерального прокурора сообщил о проведении в Херсоне спецоперации с целью прекращения деятельности преступной организации, которая совершала в регионе насилие над лицами и поджоги чужого имущества.

Источник в правоохранительных органах рассказал, что силовики задержали Павловского и провели обыски у Мангера, Рищука и Гордеева — фигурантов дела об убийстве Катерины Гандзюк.