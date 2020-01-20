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20.01.20 19:40

Определены участники 25-й Украинской антарктической экспедиции на станции "Академик Вернадский", - Минобразования. ИНФОГРАФИКА

Состав 25-й Украинской антарктической экспедиции стал самым самым молодым за все годы и наполовину состоит из новичков.

Об этом сообщил глава Национального антарктического центра Министерства образования и науки Евгений Дикий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Эта команда полярников имеет несколько особенностей. В частности, это самый молодой состав экспедиции за все годы. Средний возраст участников - 37 лет. Мы хотим дать молодежи как можно больше шансов реализовать себя и свой научный потенциал", - пояснил он.

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Отряд отправится на станцию в марте 2020 года и будет работать там в течение года. В нем традиционно будет 12 участников: 7 ученых, врач, повар, системный механик, дизелист-электрик и системный администратор связи. Руководителем 25-й УАЭ выбрали Юрия Отрубу.

Список основного состава экспедиции:

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Отмечается, что у каждого участника есть дублер - на случай, если до отправления экспедиции случится непредвиденная ситуация и кто-то из основного состава будет вынужден отказаться от зимовки.

Теперь отобранных участников ждет специальный многодневный тренинг, где они должны усвоить навыки, необходимые для жизни и работы на станции "Академик Вернадский".

Определены участники 25-й Украинской антарктической экспедиции на станции Академик Вернадский, - Минобразования 01

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