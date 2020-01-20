"Круглосуточные боевые действия, минус 30, воды нет", - защитники ДАП вспоминали события пятилетней давности в музее Второй мировой. ФОТОрепортаж

Как сообщает корреспондент Укринформа, слова уважения и благодарности прозвучали и в адрес тех защитников ДАПа, которые пережили эти события, многие из них, в частности бойцы 3-го батальона 80 аэромобильной бригады, в этот день пришли в музей, сообщает Цензор.НЕТ.

Они вспомнили события конца декабря 2014-го, а также трагического начала 2015 года, когда 13 января упала башня аэропорта, а потом из руин ДАПа выходили те, кто выжили.

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"Вам непросто было. Но вы сделали свою историю. Много не вернулось ваших друзей, защитников нашей страны. Но вы все вынесли с честью ужасы этих 242 дней, держа позиции, защищая Донецкий аэропорт", - подчеркнул, обращаясь к бойцам, генеральный директор музея Иван Ковальчук.

Он рассказал, что музей в течение 5 лет проводит мероприятия в честь героев и часть нынешней экспозиции "Украинский восток" рассказывает о защитниках ДАПа.

Своими воспоминаниями поделились защитники Донецкого аэропорта.

"30 декабря 2014 года я попал в аэропорт на башню. И пробыл там до 16 января. 16 января ночью меня увезли. 15 января упала башня. Я там был внутри", - вспоминал Ярослав Билоус (Патриот), боец ​​8-й роты 3-го батальона 80-й аэромобильной бригады.

Он рассказал, что это его видео после падения башни ДАПа показывало "Радио Свобода" и другие телеканалы.

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"Где-то на самой вышке постоянно находилось человек 12-15. Три дня в 8 часов утра сразу начинали стрелять танки. Только по вышке. На третий день, где-то приблизительно в 10 часов башня просто не выдержала и упала на ту сторону, с которой стреляли... Тогда вытащили раненых, пооткапывали из всех завалов, и я сразу пошел снимать..." - сказал Билоус.

Бывший командир 8-й десантной роты 3-го батальона 80 аэромобильной бригады, капитан запаса Александр Скиба рассказал, что со своим подразделением в ДАП попал 21 декабря 2014 года, вышел из аэропорта 14 января 2015 года, когда была плановая ротация.

"В отличие от предыдущих, эта ротация происходила, когда мы выходили из боя. Мы прорывались с боем... Я гражданский, был мобилизован на военную службу. Как для гражданского это были нечеловеческие условия обороны в аэропорту, потому что это круглосуточные боевые действия, мороз - минус 30, воды нет. Когда 14 января я вышел оттуда, я впервые напился воды", - вспоминал Скиба.

Командир 3-го батальона 80 аэромобильной бригады подполковник Валерий Курко подчеркнул, что 5 лет - это не просто дата.

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"Это не 21-е, не 22-е число. Здесь сидят люди, которые и 25-го, и 26-го января оставляли Донецкий аэропорт. И даже 27-го, когда последний солдат нашего батальона оставил его... Главное - что мы выполнили назначение, что за линию разграничения, границу Пески-Водяное и дальше, нога оккупанта и нашего врага не прошла", - подчеркнул он.

Курко поблагодарил своих бойцов и сказал, что гордится ими.

"Я горжусь тем, что имел честь вами командовать. Кое-кто за поребриком говорит, что "может повторить", но я уверен, что мы тоже можем повторить. Мы готовы выполнить любую задачу, я не сомневаюсь в этом", - сказал командир, и на этих словах весь зал в музее - ветераны, волонтеры, курсанты, лицеисты военного лицея, школьники - встал.

Курко также отметил, что не все погибшие в этой войне, в том числе и защитники ДАПа, похоронены.

"У нас есть всеукраинская и батальонная проблема - у нас не похоронены достойно все, кто должен быть похоронен. И пока не будет похоронен последний солдат, война ни в душах, ни в голове, ни в государстве не закончится. И мирная жизнь во многих городах нашего государства не означает, что мы не находимся в состоянии войны", - напомнил он.

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Фото: Елена Худякова. Укринформ

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