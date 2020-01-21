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21.01.20 09:38

"Братушки ликвидировали": "замкомандира полка спецназа МВД ДНР" Алексей Кривуля получил пулю в спину в оккупированном Донецке

В оккупированном Донецке 20 января ликвидировали "закомандира полка спецназа Внутренних войск МВД" террористической организации "ДНР" 43-летнего Алексея Кривулю по прозвищу Грин.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил представитель террористической организации "ДНР" Даниил Безсонов в Twitter.

Братушки ликвидировали: замкомандира полка спецназа МВД ДНР Алексей Кривуля получил пулю в спину в оккупированном Донецке 01

Братушки ликвидировали: замкомандира полка спецназа МВД ДНР Алексей Кривуля получил пулю в спину в оккупированном Донецке 02

Блогер "Necro Mancer", добавил Кривулю в свой каталог погибших террористов, воевавших на Донбассе.

Украинский офицер Анатолий Штефан с позывным Штирлиц в своем Telegram-канале отметил, что Грина убили его соратники:  "20.01.20 зам командира "Пятнашка" Кривуля Алексей позывной "Грин" сходил на концерт Кобзона. Билет стоил 200 рублей. Убит в Донецке выстрелом в спину. Братушки ликвидировали"

Братушки ликвидировали: замкомандира полка спецназа МВД ДНР Алексей Кривуля получил пулю в спину в оккупированном Донецке 03

На момент ликвидации наемник занимал должность "заместителя командира полка СпН ВВ МВД". Известно, что Алексей Кривуля был долгое время заместителем "командира батальона" бандформирования "Пятнашка".

Братушки ликвидировали: замкомандира полка спецназа МВД ДНР Алексей Кривуля получил пулю в спину в оккупированном Донецке 03

Алексей Кривуля родился 26 июня 1976 года, проживал в городе Николаевка Донецкой области. Окончил школу №19 в Павлограде. Затем учился в Ейском высшем военном авиационном училище им. В.М. Комарова. Весной 2014 года начал воевать против украинских военных на стороне российских захватчиков.

Братушки ликвидировали: замкомандира полка спецназа МВД ДНР Алексей Кривуля получил пулю в спину в оккупированном Донецке 05

Воевал в Славянске с первых дней. Исполнял обязанности первого заместителя начальника штаба бригады 7 ОМСБр (в/ч 8 807) 1 АК Южного военного округа ВС РФ. Воинское звание - майор.

Боевик также был известен под псевдонимом Алексей Владимиров. Имел брата - Максима Кривулю - который тоже является пособником российских оккупантов.

Братушки ликвидировали: замкомандира полка спецназа МВД ДНР Алексей Кривуля получил пулю в спину в оккупированном Донецке 06
Братушки ликвидировали: замкомандира полка спецназа МВД ДНР Алексей Кривуля получил пулю в спину в оккупированном Донецке 07

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