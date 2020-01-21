"Братушки ликвидировали": "замкомандира полка спецназа МВД ДНР" Алексей Кривуля получил пулю в спину в оккупированном Донецке

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил представитель террористической организации "ДНР" Даниил Безсонов в Twitter.

Блогер "Necro Mancer", добавил Кривулю в свой каталог погибших террористов, воевавших на Донбассе.

Украинский офицер Анатолий Штефан с позывным Штирлиц в своем Telegram-канале отметил, что Грина убили его соратники: "20.01.20 зам командира "Пятнашка" Кривуля Алексей позывной "Грин" сходил на концерт Кобзона. Билет стоил 200 рублей. Убит в Донецке выстрелом в спину. Братушки ликвидировали"







На момент ликвидации наемник занимал должность "заместителя командира полка СпН ВВ МВД". Известно, что Алексей Кривуля был долгое время заместителем "командира батальона" бандформирования "Пятнашка".

Алексей Кривуля родился 26 июня 1976 года, проживал в городе Николаевка Донецкой области. Окончил школу №19 в Павлограде. Затем учился в Ейском высшем военном авиационном училище им. В.М. Комарова. Весной 2014 года начал воевать против украинских военных на стороне российских захватчиков.

Воевал в Славянске с первых дней. Исполнял обязанности первого заместителя начальника штаба бригады 7 ОМСБр (в/ч 8 807) 1 АК Южного военного округа ВС РФ. Воинское звание - майор.

Боевик также был известен под псевдонимом Алексей Владимиров. Имел брата - Максима Кривулю - который тоже является пособником российских оккупантов.



