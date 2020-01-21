Контрразведка СБУ предотвратила трудоустройство крымчанки в Минобороны, женщина скрыла российский паспорт и контакты с ФСБ. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Оперативники СБУ установили, что в течение нескольких лет до оккупации Россией Крымского полуострова украинка проживала за границей. Сразу после событий 2014 года женщина вернулась в оккупированный Крым, где получила российский паспорт якобы для оформления недвижимости. Вскоре она переехала в Киев.

Однако оставаться на материковой части Украины не спешила - она ​​не имела ни постоянного места работы, ни источника доходов. В это время крымчанка часто выезжала в Россию и в оккупированный Крым, где зафиксированы ее контакты с представителями спецслужб страны-агрессора.

Именно после одного из таких путешествий женщина внезапно решила трудоустроиться в Министерство обороны Украины. Она претендовала на одну из руководящих должностей в подразделении департамента госзакупок ведомства. Этот участок работы предусматривает доступ к секретной информации в оборонной сфере и прямую коммуникацию с чиновниками стран-членов НАТО.

"Претендентка даже успела пройти несколько отборочных этапов для окончательного зачисления на должность, но проведенная Службой проверка установила обстоятельства, которые несовместимы с государственной службой в Минобороны. Женщина "забыла" указать, что имеет российское гражданство, знакомых с ФСБ и не сообщил содержание разговоров с ними", - говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ провели с ней беседу и предупредили об уголовной ответственности за государственную измену.

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