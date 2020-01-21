С воином 72-й ОМБр Александром Слободанюком, погибшим в зоне ООС, простятся 23 января в Николаевской области. ФОТО

Об этом говорится на официальной Фейсбук-странице Первомайского городского совета и его исполнительного комитета, сообщает Цензор.НЕТ.

"19 января 2020 г. во время выполнения служебного долга в зоне проведения операции Объединенных сил на востоке Украины погиб наш земляк, воин ​​72-й отдельной механизированной бригады, младший сержант Александр Слободанюк 1972 года рождения. Во время обстрела позиций украинских военных боец ​​получил смертельное ранение. Необъявленная война на Востоке Украины забрала еще одного Героя. Выражаем искренние соболезнования родным и близким по поводу невосполнимой утраты! Светлый память о мужественном сыне родной земли всегда будет жить в сердцах земляков. Вечная память Герою!" - отмечается в сообщении.

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