С воином 72-й ОМБр Александром Слободанюком, погибшим в зоне ООС, простятся 23 января в Николаевской области. ФОТО

Об этом говорится на официальной Фейсбук-странице Первомайского городского совета и его исполнительного комитета, сообщает Цензор.НЕТ.
"19 января 2020 г. во время выполнения служебного долга в зоне проведения операции Объединенных сил на востоке Украины погиб наш земляк, воин 72-й отдельной механизированной бригады, младший сержант Александр Слободанюк 1972 года рождения. Во время обстрела позиций украинских военных боец получил смертельное ранение. Необъявленная война на Востоке Украины забрала еще одного Героя. Выражаем искренние соболезнования родным и близким по поводу невосполнимой утраты! Светлый память о мужественном сыне родной земли всегда будет жить в сердцах земляков. Вечная память Герою!" - отмечается в сообщении.