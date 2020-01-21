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21.01.20 13:02

Епифаний провел панихиду по павшим в ДАПе воинам: "От большой любви пошли защищать свою Богом данную землю". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве в Михайловском Златоверхом соборе состоялась панихида по погибшим в Донецком аэропорту воинам-киборгам и всем участникам боевых действий, которые ценой своей жизни отстаивали территориальную целостность и свободу Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, панихида состоялась по инициативе Общественного объединения "Сердца киборгов".

Панихиду провел предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всей Украины Епифаний.

Он отметил, что погибшие украинские воины отдали свою жизнь за целостность и независимость Украинского государства, поэтому они являются действительно "новейшими героями".

"Потому что от большой любви они пошли защищать свою Богом данную землю", - сказал Епифаний, добавив, что украинские военные совершили подвиг ради родины, своей семьи и каждого украинца.

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Епифаний провел панихиду по павшим в ДАПе воинам: От большой любви пошли защищать свою Богом данную землю 01
Епифаний провел панихиду по павшим в ДАПе воинам: От большой любви пошли защищать свою Богом данную землю 02Епифаний провел панихиду по павшим в ДАПе воинам: От большой любви пошли защищать свою Богом данную землю 03
Епифаний провел панихиду по павшим в ДАПе воинам: От большой любви пошли защищать свою Богом данную землю 04Епифаний провел панихиду по павшим в ДАПе воинам: От большой любви пошли защищать свою Богом данную землю 05Епифаний провел панихиду по павшим в ДАПе воинам: От большой любви пошли защищать свою Богом данную землю 06Епифаний провел панихиду по павшим в ДАПе воинам: От большой любви пошли защищать свою Богом данную землю 07
Епифаний провел панихиду по павшим в ДАПе воинам: От большой любви пошли защищать свою Богом данную землю 08
Епифаний провел панихиду по павшим в ДАПе воинам: От большой любви пошли защищать свою Богом данную землю 09
Епифаний провел панихиду по павшим в ДАПе воинам: От большой любви пошли защищать свою Богом данную землю 10
Епифаний провел панихиду по павшим в ДАПе воинам: От большой любви пошли защищать свою Богом данную землю 11
Епифаний провел панихиду по павшим в ДАПе воинам: От большой любви пошли защищать свою Богом данную землю 12
Епифаний провел панихиду по павшим в ДАПе воинам: От большой любви пошли защищать свою Богом данную землю 13
Епифаний провел панихиду по павшим в ДАПе воинам: От большой любви пошли защищать свою Богом данную землю 14
Епифаний провел панихиду по павшим в ДАПе воинам: От большой любви пошли защищать свою Богом данную землю 15
Епифаний провел панихиду по павшим в ДАПе воинам: От большой любви пошли защищать свою Богом данную землю 16
Епифаний провел панихиду по павшим в ДАПе воинам: От большой любви пошли защищать свою Богом данную землю 17

Фото, видео - Олег Богачук

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Бои за Донецкий аэропорт продолжались с 26 мая 2014 года до 22 января 2015 года и закончились после полного разрушения старого и нового терминалов аэропорта. В обороне аэропорта также принимали участие волонтеры и медики.

За стойкость украинских защитников назвали "киборгами". Они стали символом мужества и преданности идеалам свободной и независимой Украины.

Защищая Донецкий аэропорт, погибло более 200 украинских воинов, ранено более 500. Многие из них награждены государственными наградами, некоторые - посмертно.

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