Епифаний провел панихиду по павшим в ДАПе воинам: "От большой любви пошли защищать свою Богом данную землю". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ, панихида состоялась по инициативе Общественного объединения "Сердца киборгов".
Панихиду провел предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всей Украины Епифаний.
Он отметил, что погибшие украинские воины отдали свою жизнь за целостность и независимость Украинского государства, поэтому они являются действительно "новейшими героями".
"Потому что от большой любви они пошли защищать свою Богом данную землю", - сказал Епифаний, добавив, что украинские военные совершили подвиг ради родины, своей семьи и каждого украинца.
Фото, видео - Олег Богачук
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Бои за Донецкий аэропорт продолжались с 26 мая 2014 года до 22 января 2015 года и закончились после полного разрушения старого и нового терминалов аэропорта. В обороне аэропорта также принимали участие волонтеры и медики.
За стойкость украинских защитников назвали "киборгами". Они стали символом мужества и преданности идеалам свободной и независимой Украины.
Защищая Донецкий аэропорт, погибло более 200 украинских воинов, ранено более 500. Многие из них награждены государственными наградами, некоторые - посмертно.