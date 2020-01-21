Любовь к стране и готовность защищать свою страну с оружием: украинцы назвали главные составляющие патриотизма, - опрос. ИНФОГРАФИКА

Об этом свидетельствуют результаты общенационального исследования фонда Демократические инициативы им.Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова, передает Цензор.НЕТ.

"Основными составляющими патриотизма украинцы считают прежде всего любовь к своей стране (80%), готовность защищать свою страну, если надо - с оружием (64%), воспитание у детей любви и уважения к своей стране (58%), соблюдение всех законов страны (56 %), знание истории своей страны, ее культуры (51%). Несколько меньше граждане относят к патриотизму участие в выборах (38%), честное выполнение своих обязанностей (36%), общение на государственном языке (35%), уплату налогов (30%), участие в общественной жизни (28%), уважение к власти (26%), а меньше всего - участие в борьбе с коррупцией и другими недостатками в государстве (21%). Среди региональных различий следует выделить западный регион, где к приоритетам патриотизма отнесли общение на государственном языке (60%). В других регионах эта составляющая имела в общественном мнении меньшую значимость (32% - в центральном регионе, 25% - в южном и 24% - в восточном). Такую ​​составляющую, как уважение к власти, значительно больше относят к патриотизму в восточном регионе (42%), чем в остальных (28% в южном, 20% в центральном и 16% в западном)", - говорится в исследовании.

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"Абсолютное большинство населения Украины (75%) считает себя прежде всего гражданами Украины, региональную систему (принадлежность к региону, области, городу или селу) как основную выбрали значительно меньше - 16% граждан. Причем общенациональная идентификация преобладает во всех регионах Украины: южном (84%), центральном (78%), западном (76%) и восточном (66%). Правда, в восточном регионе 7% считают себя прежде всего гражданами бывшего СССР. Общенациональная идентификация существенно возросла после 2013 года (декабрь 2013 г. - 54%, декабрь 2014 г. - 73%)", - отмечается в исследовании.

"С тем, что украинский язык является важным атрибутом независимости Украины, согласен 81% граждан (55% - "безусловно" и еще 26% - "скорее да"), причем так считают во всех регионах Украины: западном (95%), центральном (86%), южном (71%), восточном (64%). Большинство граждан (79%) считают, что в украинских СМИ по крайней мере половина наполнения должно быть на украинском языке (53% согласны с этим безусловно и еще 26% - скорее да), причем эта мысль преобладает во всех регионах: западной (96%), центральном (82%), восточном (66%), южном (63%)", - говорится в исследовании.





"Большинство украинцев считает, что русский язык должен свободно использоваться в частной жизни, но украинский остается единственным государственным (69%), статус русского языка как официального в отдельных регионах Украины поддерживают 15%, а как второго государственного, наряду с украинским - 12%. По этому вопросу общественное мнение имеет региональные различия: однозначно выступают за украинский как единственный государственный в западном регионе (92%), где статус русского языка как официального в отдельных регионах поддерживают лишь 4%, а в качестве второго государственного - менее 1%. Явно преобладают приверженцы украинского языка как единственного государственного и в центральном регионе - 77%, за статус русского как официального в регионах там - 12% и как второго государственного - только 4%. В южном регионе статус русского языка как языка повседневного общения, признание украинского как единственного государственного, поддерживает 51%, как официального в определенных регионах - 27% и как второго государственного - 14%. Наиболее значимый статус русского языка поддерживают в восточном регионе", - отмечается в исследовании.

Общенациональное исследование проведено Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 13 по 18 декабря 2019 г. во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошены 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. Для сравнения приводятся данные опросов, проведенных в разные годы Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива с Центром Разумкова и Киевским международным институтом социологии. Финансирование опроса осуществлено в рамках проекта МАТРА Посольства Королевства Нидерландов.