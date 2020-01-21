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21.01.20 13:50

Деятельность виртуальных порностудий с месячным доходом около 100 тыс. грн пресекли в Киеве, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На арендованных квартирах девушки за денежное вознаграждение транслировали онлайн на соответствующих сайтах видео порнографического характера. Трем фигурантам "бизнеса" сообщено о подозрении. Досудебное расследование продолжается.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Киева.

Правоохранители провели санкционированные обыски по месту расположения веб-студий, а также месту жительства в Киевской области 33-летнего организатора и ее сообщников - 30-летней киевлянки и 35-летнего администратора.

Предварительно установлено, что в порностудии за вознаграждение "работали" 20 девушек. Подбор веб-моделей осуществляли администраторы через объявления в Интернете. В дальнейшем они учили их транслировать порнографическое видео в режиме онлайн на специализированных сайтах. Предварительно установлено, что за месяц организатор получала от деятельности около 100 тыс. грн.

Во время обысков правоохранители изъяли доказательства преступной деятельности: компьютерную технику, мобильные телефоны, деньги, эротические игрушки и белье. Двум администраторам и веб-модели сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических материалов) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам грозит до семи лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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Деятельность виртуальных порностудий с месячным доходом около 100 тыс. грн пресекли в Киеве, - Нацполиция 01
Деятельность виртуальных порностудий с месячным доходом около 100 тыс. грн пресекли в Киеве, - Нацполиция 02
Деятельность виртуальных порностудий с месячным доходом около 100 тыс. грн пресекли в Киеве, - Нацполиция 03
Деятельность виртуальных порностудий с месячным доходом около 100 тыс. грн пресекли в Киеве, - Нацполиция 04
Деятельность виртуальных порностудий с месячным доходом около 100 тыс. грн пресекли в Киеве, - Нацполиция 05
Деятельность виртуальных порностудий с месячным доходом около 100 тыс. грн пресекли в Киеве, - Нацполиция 06
Деятельность виртуальных порностудий с месячным доходом около 100 тыс. грн пресекли в Киеве, - Нацполиция 07

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