Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажи Полная версия UKRUEN
21.01.20 14:16

Полиция задержала в аэропорту Харькова вербовщицу при попытке отправить в Турцию четырех девушек для сексуальной эксплуатации. ФОТО

Правоохранители Харькова задержали в аэропорту 41-летнюю жительницу города Антрацит Луганской области, вербовавшую девушек для сексуальной эксплуатации за границей.

Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Харьковской области, передает Цензор.НЕТ.

Установлено, что женщина организовала в Харькове поиск, подбор и вербовку молодых женщин для дальнейшего их перемещения в Турцию с целью сексуальной эксплуатации.

С октября 2019 года правонарушительница подыскала и завербовала семь жительниц города, которые находились в уязвимом состоянии из-за личных обстоятельств. 20 января злоумышленница пыталась переправить самолетом четырех завербованных девушек в возрасте от 22 до 26 лет в Стамбул, во время чего была задержана правоохранителями.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 149 (торговля людьми) Уголовного кодекса Украины.

Полиция задержала в аэропорту Харькова вербовщицу при попытке отправить в Турцию четырех девушек для сексуальной эксплуатации 01
Полиция задержала в аэропорту Харькова вербовщицу при попытке отправить в Турцию четырех девушек для сексуальной эксплуатации 02

Смотрите также: Деятельность виртуальных порностудий с месячным доходом около 100 тыс. грн пресекли в Киеве, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой. Сейчас злоумышленница находится в изоляторе временного содержания, решается вопрос относительно сообщения ей о подозрении в совершении уголовного правонарушения и избрания меры пресечения.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100