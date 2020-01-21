Смертельное ДТП на Херсонщине: ГБР сообщило о подозрении военнослужащему. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ГБР.

Отмечается, что подозрение объявили водителю инженерно-саперной роты группы инженерного обеспечения одной из воинских частей, которая дислоцируется в Кривом Роге.

"Военнослужащий подозревается в нарушении правил вождения боевой, специальной или транспортной машины, что повлекло гибель потерпевшего (ч. 1 ст. 415 Уголовного кодекса Украины)", - говорится в сообщении.

Следствие установило, что 23 января 2019 на трассе Одесса-Мелитополь военный автомобиль "Урал" совершил экстренное торможение из-за открытия капота во время движения.

"В это время подозреваемый, который двигался позади за рулем автомобиля "КамАЗ", не придерживался безопасного расстояния и совершил столкновение с "Уралом". В результате ДТП пассажир-военнослужащий "КамАЗа" погиб на месте происшествия, а трое других военнослужащих получили тяжелые и средней тяжести телесные повреждения", - говорится в сообщении.

В случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет лишения свободы.

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