СБУ раскрыла хищение чиновниками 500 тыс. грн при реконструкции моста на Житомирщине. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБ Украины.

Оперативники спецслужбы установили, что мост через реку Ирша в Хорошевском районе Житомирской области был выведен из эксплуатации как аварийный и перекрыт для движения еще в 2008 году. Для его восстановления руководство Службы автомобильных дорог Житомирской области заключило договор с киевской коммерческой структурой общей стоимостью более 5,8 миллиона гривен. Работы проводились в течение 2016-17 годов.

Сотрудники СБ Украины во время проверки объекта строительства зафиксировали несоответствие объемов выполненных подрядных работ, отраженных в актах, с реально выполненными. Также было обнаружено сознательное завышение количества использованных строительных материалов.

Читайте также: Это долгая битва, - Зеленский о борьбе с коррупцией

Правоохранители задокументировали, что подрядчик, по договоренности с заместителем начальника областного САД и инженером одного из подчиненных отделов, вносил недостоверные данные в акты выполненных работ. Коммерсант, в частности, завысил расходы на материалы и объемы строительных работ, а также внес в перечень предоставленные услуги, которые вообще не выполнялись. Чиновники, в чьи обязанности входит проверка качества и объемов выполненных работ, акты подписали.

Смотрите также: Чиновники Черновицкого горсовета присвоили около 5 млн грн компенсации за льготный проезд граждан, - СБУ. ФОТО

Из-за сделки фигурантов уголовного производства государственному бюджету был нанесен ущерб в размере почти полмиллиона гривен. По заключению профильных экспертов мост снова находится в состоянии разрушения и требует дополнительного государственного финансирования для реконструкции.

Сейчас заместителю начальника Службы автомобильных дорог Житомирской объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины. Инженеру отдела качества, технологического контроля и новейших технологий областного САД инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 191 и ч. 1 ст. 366 УК Украины.

В рамках досудебного расследования принимаются меры для привлечения к ответственности всех участников сделки с государственными средствами.