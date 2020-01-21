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21.01.20 20:03

Налоговая милиция Киева ликвидировала конвертцентр с оборотом 90 млн грн. ФОТО

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в г. Киеве под процессуальным руководством прокуратуры города Киева прекратили деятельность конвертационного центра, через который в течение 2019 года было проведено операций на сумму свыше 90 млн. грн.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГФС.

В рамках расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 212 УК Украины была установлена группа лиц, предоставлявших предприятиям реального сектора экономики услуги по документальному прикрытию бестоварных операций, формированию незаконного налогового кредита и переводу безналичных средств в наличные.

Для прикрытия незаконной деятельности фигуранты создали и приобрели ряд подконтрольных предприятий, на счета которых предприятия реального сектора экономики перечисляли денежные средства за якобы приобретенные товарно-материальные ценности (работы, услуги). В свою очередь фигуранты передавали клиентам указанные средства наличными (за исключением 10-11% от проконвертированной суммы, которые служили им "наградой" за услуги конвертации) вместе с поддельными первичными документами.

По результатам проведенных обысков изъят пистолет ФОРТ-12, 9 мм с глушителем, магазином и 21 патрон к нему, пистолет ZORAKI-MOD.914-S с магазином и 8 патронов к нему, печати СПД с признаками фиктивности, финансово-хозяйственная документация, компьютерная техника, банковские карты и черновые записи.

В ГФС также подчеркнули, что это четвертый конвертационный центр с начала этого года, ликвидированный налоговой милицией Киева.

Продолжается следствие.

Налоговая милиция Киева ликвидировала конвертцентр с оборотом 90 млн грн 01
Налоговая милиция Киева ликвидировала конвертцентр с оборотом 90 млн грн 02
Налоговая милиция Киева ликвидировала конвертцентр с оборотом 90 млн грн 03
Налоговая милиция Киева ликвидировала конвертцентр с оборотом 90 млн грн 04
Налоговая милиция Киева ликвидировала конвертцентр с оборотом 90 млн грн 05
Налоговая милиция Киева ликвидировала конвертцентр с оборотом 90 млн грн 06

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