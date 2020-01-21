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21.01.20 20:25

Трудная жизнь чиновников, заседание Кабмина, вечный двигатель "русского мира". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Трудная жизнь чиновников, заседание Кабмина, вечный двигатель русского мира. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

Заседание Кабмина

Читайте на "Цензор.НЕТ": На зарплату 36 тысяч я не смогу содержать ребенка, - министр образования Новосад

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гончарук отстаивает заоблачные зарплаты топ-чиновников, но не повышает зарплаты учителям, врачам и военным, - Фриз

Трудная жизнь чиновников, заседание Кабмина, вечный двигатель русского мира. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

Трудная жизнь чиновника

Читайте на "Цензор.НЕТ": "И где деньги?" - министру юстиции Малюське пришлось оправдываться перед женой из-за зарплаты

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зарплата - 13 тысяч, доход за декабрь - почти 113 тысяч: Бородянский дал пояснения

Трудная жизнь чиновников, заседание Кабмина, вечный двигатель русского мира. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

Это какой-то позор ...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гончарук об отношениях с Зеленским: Мы с ним нашли общий язык, этот опыт сделает нас сильнее

Трудная жизнь чиновников, заседание Кабмина, вечный двигатель русского мира. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

Есть таланты!

Трудная жизнь чиновников, заседание Кабмина, вечный двигатель русского мира. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

В Давосе насторожились...

Трудная жизнь чиновников, заседание Кабмина, вечный двигатель русского мира. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

Я ухожу чтобы остаться....

Трудная жизнь чиновников, заседание Кабмина, вечный двигатель русского мира. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

А как же иначе?

Трудная жизнь чиновников, заседание Кабмина, вечный двигатель русского мира. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

Вечный двигатель "русского мира"

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