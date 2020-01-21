Взрыв в квартире в Днепре: девушка и мужчина в больнице. ФОТО

Взрыв произошел в квартире многоэтажного дома по ул. Софьи Ковалевской на окраине Днепра. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

Сообщение о взрыве поступило в полицию в 19:25.

"Как установили правоохранители, предварительно взорвалось самодельное взрывное устройство. В результате 18-летняя девушка и 32-летний мужчина получили телесные повреждения", — сказано в сообщении.

Случившееся расследуют по ст. 264 Уголовного кодекса Украины (небрежное хранение огнестрельного оружия или боевых припасов).

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