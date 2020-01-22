Чиновник Фонда соцстрахования задержан на взятке в 20 тыс. грн, - СБУ. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Установлено, что чиновник требовал от местного жителя взятку за возмещение расходов на медицинскую помощь из-за производственной травмы.

Правоохранители задержали злоумышленника на рабочем месте в помещении Фонда при получении 20 тыс. грн неправомерной выгоды.

В рамках уголовного производства, открытого по 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об объявлении ему о подозрении и избрании меры пресечения. Готовится ходатайство об отстранении злоумышленника от занимаемой должности.

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