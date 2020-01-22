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22.01.20 11:54

Патрульные на Киевщине изъяли BMW на еврономерах и требовали от водителя 10 тыс. за возврат. ФОТО

Экипаж группы реагирования патрульной полиции во время несения службы в городе Украинка ночью остановил автомобиль "БМВ" с номерами иностранной регистрации и незаконно изъял его у водителя с целью вымогательства денег за его возврат.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской области, передает Цензор.НЕТ.

Мотивируя тем, что пребывание такого автомобиля запрещено в стране, полицейские изъяли его и поместили на территорию полицейской станции. Однако, никакого процессуального документа об изъятии автомобиля работники полиции не составили. Затем полицейские требовали у водителя 10 000 гривен за возврат автотранспорта.

Патрульные на Киевщине изъяли BMW на еврономерах и требовали от водителя 10 тыс. за возврат 01

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На данный момент назначено служебное расследование, которое проводят работники инспекции по личному составу.

В дальнейшем все материалы проверки будут направлены в Государственное бюро расследований для принятия законного решения. На время расследования полицейские отстранены от выполнения функциональных обязанностей.

Готовятся документы об их увольнении из рядов полиции.

Ранее отмечалось, что Кабмин и ГО "Автоевросила" достигли компромисса в вопросе растаможки евроблях.

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