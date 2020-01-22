Сорос встретился в Давосе с "настоящими соросятами" из Украины. ФОТО

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал исполнительный директор Международного фонда "Видродження" Александр Сушко, передает Цензор.НЕТ.

"True соросята и Сорос. Состоялась мотивационная встреча филантропа Джорджа Сороса с лидерами одного из его старейших и лучших фондов - Международного фонда "Видродження". Работаем для свободной, открытой, демократической Украины! Будет много интересного, творческого и полезного. Конспирологам и лично Медведчуку предлагаем альтернативную версию этого релиза: "Мировая закулиса провела в глобалистском Давосе совещание по вопросам принуждения украинской марионеточной власти к внешнему управлению и распродаже земли-трубы", - рассказал он.

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Напомним, что в разговоре на одной из "записей Гончарука" мужчина с голосом, похожим на голос премьера Алексея Гончарука говорит: "Если посмотреть на нашу Раду, то там сейчас сеют такие мысли (у нас в четвертом квартале просядет экономический рост): "ухайдокали экономику" реформаторы эти, соросята. При хозяйственниках было 4,6, пришли соросята и экономика растет 2 и вниз. И ты ничего никому не докажешь".