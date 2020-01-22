Два боевых гранатомета обнаружил житель Житомира в мусорном баке. ФОТО

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Житомирской области, передает Цензор.НЕТ.

20 января на спецлинию "102" поступило сообщение об обнаружении на одной из улиц областного центра двух гранатометов: заявитель рассказал, что в мусорном баке на окраине Житомира заметил нестандартный пакет, а когда развернул его, увидел там гранатометы.

Для проверки информации на место происшествия выехали патрульные, а затем и специалисты взрывотехнической службы ГУНП и следственно-оперативная группа Житомирского отдела полиции.





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После осмотра находок выяснилось, что в мусорном контейнере лежали две реактивные противотанковые гранаты РПГ-26. Боеприпасы были изъяты и направлены на соответствующее экспертное исследование.

По данному факту начато уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.