Правоохранители в Николаеве разоблачили наркогруппировку, которую крышевал патрульный. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
По предварительной информации, полицейский Управления патрульной полиции в Николаевской области осуществлял "прикрытие" противоправной деятельности группы лиц, занимавшейся изготовлением амфетамина. Кроме того, патрульный покупал психотропное вещество для собственного употребления и дальнейшего распространения среди своего окружения, в том числе сотрудников полиции.
В результате обысков по местам незаконного производства психотропов и проживания участников группировки изъяты амфетамин и значительное количество оружия и боеприпасов.
Неотложные следственные действия продолжаются. Два человека задержаны, решается вопрос об уведомлении фигурантам о подозрении и избрании в отношении них меры пресечения.
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от девяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.