Правоохранители в Николаеве разоблачили наркогруппировку, которую крышевал патрульный. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

По предварительной информации, полицейский Управления патрульной полиции в Николаевской области осуществлял "прикрытие" противоправной деятельности группы лиц, занимавшейся изготовлением амфетамина. Кроме того, патрульный покупал психотропное вещество для собственного употребления и дальнейшего распространения среди своего окружения, в том числе сотрудников полиции.

В результате обысков по местам незаконного производства психотропов и проживания участников группировки изъяты амфетамин и значительное количество оружия и боеприпасов.

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Неотложные следственные действия продолжаются. Два человека задержаны, решается вопрос об уведомлении фигурантам о подозрении и избрании в отношении них меры пресечения.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от девяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.