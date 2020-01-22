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22.01.20 14:12

Правоохранители в Николаеве разоблачили наркогруппировку, которую крышевал патрульный. ФОТОрепортаж

Следователи территориального управления ГБР г. Николаеве совместно с Николаевским управлением ДВБ Нацполици и прокуратурой Николаевской области разоблачили организованную преступную группу в составе полицейского и четырех гражданских лиц, которые наладили незаконное производство, хранение и сбыт амфетамина (ч. 3 ст . 307 Уголовного кодекса Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

По предварительной информации, полицейский Управления патрульной полиции в Николаевской области осуществлял "прикрытие" противоправной деятельности группы лиц, занимавшейся изготовлением амфетамина. Кроме того, патрульный покупал психотропное вещество для собственного употребления и дальнейшего распространения среди своего окружения, в том числе сотрудников полиции.

В результате обысков по местам незаконного производства психотропов и проживания участников группировки изъяты амфетамин и значительное количество оружия и боеприпасов.

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Правоохранители в Николаеве разоблачили наркогруппировку, которую крышевал патрульный 01
Правоохранители в Николаеве разоблачили наркогруппировку, которую крышевал патрульный 02
Правоохранители в Николаеве разоблачили наркогруппировку, которую крышевал патрульный 03
Правоохранители в Николаеве разоблачили наркогруппировку, которую крышевал патрульный 04
Правоохранители в Николаеве разоблачили наркогруппировку, которую крышевал патрульный 05

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Правоохранители в Николаеве разоблачили наркогруппировку, которую крышевал патрульный 06
Правоохранители в Николаеве разоблачили наркогруппировку, которую крышевал патрульный 07
Правоохранители в Николаеве разоблачили наркогруппировку, которую крышевал патрульный 08
Правоохранители в Николаеве разоблачили наркогруппировку, которую крышевал патрульный 09

Неотложные следственные действия продолжаются. Два человека задержаны, решается вопрос об уведомлении фигурантам о подозрении и избрании в отношении них меры пресечения.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от девяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.

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