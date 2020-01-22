7,2 тыс. литров контрафактного алкоголя на сумму 1,3 млн грн изъяли в Одессе, - СБУ. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Оперативники спецслужбы обнаружили в областном центре и области 7 складских помещений, где хранились фальсифицированные алкогольные напитки. Злоумышленники реализовывали продукцию под видом торговых марок известных брендов с поддельными марками акцизного сбора.

Во время проведения следственных действий правоохранители изъяли 7,2 тысячи литров контрафактной алкогольной продукции на 1,3 млн грн и блокировали поступление в сеть розничной торговли опасного для жизни и здоровья граждан алкоголя.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 199 (хранение с целью использования при продаже товаров поддельных марок акцизного налога) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия.

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