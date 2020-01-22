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22.01.20 14:45

В Киеве прошло шествие в память о первых погибших на Майдане. ФОТОрепортаж

Центральными улицами Киева прошло шествие в память о первых погибших во время Революции Достоинства в 2014 году.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське радіо".

В Киеве прошло шествие в память о первых погибших на Майдане 01

Отмечается, что люди таким образом почтили память Сергея Нигояна, Михаила Жизневского, Юрия Вербицкого и других участников Революции Достоинства, погибших во время протестов в центре Киева в январе 2014 года.

В Киеве прошло шествие в память о первых погибших на Майдане 02

Как пишет "Интерфакс-Украина", около сотни людей прошли колонной от Майдана Независимости до стадиона "Динамо" имени Валерия Лобановского. Участники акции собралась около Лядских ворот на Майдане Независимости, прошли по Крещатику до Европейской площади, после чего направились вверх по улице Грушевского.

В Киеве прошло шествие в память о первых погибших на Майдане 03

Далее состоялось возложение цветов и панихида у места гибели Сергея Нигояна и Михаила Жизневского на улицеГрушевского.

Участники шествия принесли с собой портреты погибших протестующих, национальные флаги Украины и бело-красно-белый флаг Беларуси (в 1918-1919 и в 1991-1995 гг) с гербом Погоня. Люди развернули баннер с надписью "Небесная сотня - герои не умирают".

В Киеве прошло шествие в память о первых погибших на Майдане 04

Правопорядок, сопровождение и перекрытие дорог организовывали около десятка полицейских. Акция прошла мирно, конфликтов и противостояний не было.

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