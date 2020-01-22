Нет оснований считать, что найденный у Антоненко корпус МОН-50 имеет отношение к взрывному устройству, использованному как орудие убийства Шеремета, - заявление адвокатов. ДОКУМЕНТ

Об этом говорится в опубликованном публичном заявлении, передает Цензор.НЕТ.

"Во время дачи показаний, которое состоялось в помещении ИВС ГУ ЧП в г. Киеве 28.12.2019, господину Антоненко были продемонстрированы фотографии с изображением выхолощенной мины МОН-50 - предмет, внешне похожий на корпус МОН-50 (наличие на передней части корпуса, под надписью "к противнику" черной черточки, напоминающей улыбку - "смайлик"), принадлежавший ему и раньше использовавшийся как реквизит для создания агитационных плакатов. Подзащитный узнал корпус МОН-50 со "смайликом", изображенный на фотографиях, как принадлежащий ему, и заметил, что более того, фотографии с этим корпусом также неоднократно размещались им на его странице в социальной сети Facebook (см. фото с его страницы от 21.11.2019, 20.11.2019, 18.11.2019, 23.08.2019, 10.01.2017), а также на агитационных плакатах ко Дню сержанта. Он четко назвал историю происхождения этого предмета и назвал нескольких свидетелей, которые могут это подтвердить, по меньшей мере один из которых уже официально предоставил соответствующие показания.

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Также следствие назначило комплексную химическую и взрывотехническую экспертизу, по результатам которой было установлено, что этот предмет в данном исследовании виде к категории боеприпасов и взрывных устройств не относится (заключение от 21.12.2019 под № 34249/34250 / 19-31 / 34251 + 34253 / 19-34).

Из фототаблиц к этому экспертному исследованию следует, что в указанном корпусе отсутствуют любые повреждения склеенных секций групп цилиндров (поражающие элементы все на месте) и имеющиеся резьбовые соединения (втулки воспалительных гнезд), что также видно на фотографиях.

В то же время, по данным заключения комплексной судебной взрывотехнической и пожарнотехнической экспертизы, проведенной 09.12.2016 (заключение эксперта № 11-1/111/14-1/17/14-2/​​9) на месте взрыва автомобиля Павла Шеремета найдены цилиндрические поражающие элементы, вероятно от МОН-50, и втулка воспалительного гнезда. Очевидно, они не могут при этом одновременно находиться в корпусе МОН-50, принадлежащей подзащитному.

По тому же заключению, почти на всех предметах, обнаруженных на месте преступления, найдены следы дифениламина - стабилизатора нитроцеллюлозных порохов, который является компонентом, характерным для взрывного превращения нитроцеллюлозных (бездымных) порохов. Подобные вещества в элементы конструкции МОН-50 не входят.

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Следы гексогена, который входит в состав пластида ПВВ-5А (используется в том числе в минах МОН-50), были обнаружены только на одном предмете - фрагменте полимерного материала розового цвета (ВТ-4, пакет № 3444414) и нигде больше. Этот предмет является остатком пластикатовой пробки электродетонатора ЭДП-р. Гексоген является элементом конструкции капсюля КД-8А такого детонатора. Все следы гексогена, обнаруженные экспертами, происходят исключительно от детонатора, а не от заряда пластида МОН-50.

Таким образом, отсутствуют основания считать, что найденный корпус МОН-50 со "смайликом" может иметь какое-то отношение к взрывному устройству, который использовался как орудие преступления.

Каких-либо вопросов по этому поводу у следствия больше не возникло", - говорится в документе.

Отмечается, что заявление сделано "во избежание дальнейших манипулятивных и ложных заявлений со стороны обвинения, подобных тем, которые неоднократно звучали во время судебных заседаний".

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К документу прилагаются иллюстративные материалы и выдержки из материалов экспертиз.





Выдержка из заключения эксперта от 21.12.2019







Выдержка из заключения экспертов от 09.12.2016

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Презентация МВД с пресс-конференции о ходе расследования убийства П. Шеремета 08.02.2017

Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

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