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22.01.20 18:58

В зоне проведения ООС проходят соревнования на звание лучшего минометного расчета. ФОТОрепортаж

На полигоне боевой подготовки, на Приазовье, в районе отвода тяжелого вооружения, стартовали соревнования на звание лучшего минометного расчета.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.

В зоне проведения ООС проходят соревнования на звание лучшего минометного расчета 01

В соревнованиях участвуют восемь лучших расчетов 120-мм миномета "Молот" и 82-мм миномета "Василек", которые завоевали призовые места в оперативно-тактических группировках "Север" и "Восток" .

Соревнования предусматривают специальную и спортивную номинации. Во время выполнения нормативов в спортивной номинации на специально обустроенной полосе препятствий, военнослужащие испытывали свою силу, ловкость и выносливость. Минометчики преодолевали поврежденный мост, водную преграду, разгружали и загружали боеприпасы, разбирали и собирали автомат Калашникова, металли имитацию ручной гранаты, стреляли из стрелкового оружия.

В зоне проведения ООС проходят соревнования на звание лучшего минометного расчета 02

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В зоне проведения ООС проходят соревнования на звание лучшего минометного расчета 03
В зоне проведения ООС проходят соревнования на звание лучшего минометного расчета 04
В зоне проведения ООС проходят соревнования на звание лучшего минометного расчета 05
В зоне проведения ООС проходят соревнования на звание лучшего минометного расчета 06
В зоне проведения ООС проходят соревнования на звание лучшего минометного расчета 07

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В зоне проведения ООС проходят соревнования на звание лучшего минометного расчета 08

Также военнослужащие демонстрировали умение по оказанию первичной медицинской помощи водителю автомобиля ГАЗ-66, который получил ранение, и его эвакуацию в безопасную точку транспортировки.

В зоне проведения ООС проходят соревнования на звание лучшего минометного расчета 09
В зоне проведения ООС проходят соревнования на звание лучшего минометного расчета 10

На следующий день, во время специальной номинации, военные выполнят боевую стрельбу из штатных минометов. Особенностью этого этапа является то, что командиры расчетов должны определить дальность до цели с использованием бинокля и провести коррекцию стрельбы.

В зоне проведения ООС проходят соревнования на звание лучшего минометного расчета 11

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