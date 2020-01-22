В зоне проведения ООС проходят соревнования на звание лучшего минометного расчета. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.

В соревнованиях участвуют восемь лучших расчетов 120-мм миномета "Молот" и 82-мм миномета "Василек", которые завоевали призовые места в оперативно-тактических группировках "Север" и "Восток" .

Соревнования предусматривают специальную и спортивную номинации. Во время выполнения нормативов в спортивной номинации на специально обустроенной полосе препятствий, военнослужащие испытывали свою силу, ловкость и выносливость. Минометчики преодолевали поврежденный мост, водную преграду, разгружали и загружали боеприпасы, разбирали и собирали автомат Калашникова, металли имитацию ручной гранаты, стреляли из стрелкового оружия.

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Также военнослужащие демонстрировали умение по оказанию первичной медицинской помощи водителю автомобиля ГАЗ-66, который получил ранение, и его эвакуацию в безопасную точку транспортировки.





На следующий день, во время специальной номинации, военные выполнят боевую стрельбу из штатных минометов. Особенностью этого этапа является то, что командиры расчетов должны определить дальность до цели с использованием бинокля и провести коррекцию стрельбы.

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