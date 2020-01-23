Нелегальную букмекерскую контору ликвидировали в Киеве, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

В ходе проведения досудебного расследования установлено, что группа лиц, с целью получения сверхприбыли, под видом выпуска и реализации лотерей "Фаворит спорт" и создания соответствующего сайта в сети интернет фактически проводила незаконную букмекерскую деятельность, подпадающую под нормы Закона Украины "О запрете игорного бизнеса в Украине".

При участии специалиста был осуществлен обзор веб-сайтов "favbet.com" и "favorit.com.ua". Установлено, что с помощью последних предоставляется доступ к проведению азартных игр в виде игровых автоматов, покерных карт, виртуальной рулетки и возможности делать ставки на спортивные события .

В настоящее время приняты меры, направленные на установление всех лиц, причастных к данному преступлению, а по результатам проведения соответствующих компьютерно-технических экспертиз будет решен вопрос о сообщении подозрения по ст. 203-2 УК Украины.

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