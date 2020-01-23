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23.01.20 11:00

Чиновники одесской ОГА разворовали 1,6 млн грн под видом хоззакупок. ФОТО

Служба безопасности Украины разоблачила факт хищения средств государственного бюджета руководителями одного из департаментов Одесской областной государственной администрации через коммунальное предприятие облсовета.

сбу,контрразведка

Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Оперативники и следователи спецслужбы установили, что чиновники присвоили почти 1,6 млн гривен при проведении закупки товаров для нужд департамента. Государственные средства выводились в "тень" через ряд фиктивных безналичных операций подконтрольными коммерческими структурами, а также общественными организациям и благотворительными фондами. Сделка реализовывалась с задействованием чиновников одного из коммунальных предприятий областного совета Одесской области.

В ходе проведенных следователями СБУ обысков в служебных кабинетах должностных лиц и по местам их проживания правоохранители изъяли документацию, подтверждающую противоправную деятельность фигурантов дела.

Чиновники одесской ОГА разворовали 1,6 млн грн под видом хоззакупок 01
Чиновники одесской ОГА разворовали 1,6 млн грн под видом хоззакупок 02

Продолжается досудебное следствие по признакам преступления, предусмотренного ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

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