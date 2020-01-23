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23.01.20 11:02

15-летняя девушка погибла в результате наезда двух автомобилей на Львовщине, - Нацполиция. ФОТО

Дорожно-транспортное происшествие произошло 23 января около 7.00 в одном из сел Яворовского района Львовской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Львовской области.

Предварительно установлено, что водитель микроавтобуса "Рено Трафик" 52-летний житель Городокского района, совершил наезд на 15-летнюю местную жительницу. От удара девушка упала на полосу встречного движения, где на нее совершил наезд автомобиль "Рено Сценик", которым управлял 66-летний житель Яворивского района.

От полученных травм девушка скончалась на месте происшествия.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства.

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15-летняя девушка погибла в результате наезда двух автомобилей на Львовщине, - Нацполиция 01
15-летняя девушка погибла в результате наезда двух автомобилей на Львовщине, - Нацполиция 02

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