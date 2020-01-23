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23.01.20 11:12

"Лозовський ковальско-механічний завод" поставил бракованные корпуса для БТР-4, которые могут быть легко пробиты вражескими пулями, - военный эксперт Згурец. ФОТО

"Лозовський ковальско-механічний завод" поставил на Харьковское конструкторское бюро машиностроения три первых корпуса для изготовления новой партии БТР-4. Но оказалось, что они пришли с браком.

Об этом в своем блоге на Цензор.НЕТ пишет директор информационно-консалтинговой компании Defense Express, член правления "Лиги оборонных предприятий" Сергей Згурец.

"Частное предприятие "Лозовський ковальско-механічний завод" поставило на Харьковское конструкторское бюро машиностроения (ХКБМ) три первых корпуса для изготовления новой партии БТР-4. Но оказалось, что они пришли с браком. На них есть трещины. Однако на непроваренной и потрескавшейся брони стоит клеймо военного представительства Министерства обороны, что с этими корпусами все в порядке. Честно говоря, это просто какой-то сюр", - рассказал он.

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"Напомню, что накануне нового года генеральный директор ГК "Укроборонпром" Абромавичус заявил, что совместно с Минобороны и при поддержке правительства, наконец-то, разблокировали контракт под государственные гарантии на поставку 45 БТР-4 для Вооруженных сил. Первые 12 БТР-4 уже поставлены, осуществлена ​​предоплата на ХКБМ в 125 млн грн, а само конструкторское бюро, которое находилось на грани банкротства, спасено усилиями новой команды концерна. Также было заявлено, что все БТР-4, и уже готовые, и последующие, будут производить из украинской брони марки "71". Однако первые новые корпуса из "Лозовой", которые на днях доставили в Харьков, имеют четко выраженные признаки брака. Это некачественная сварка, "не провар", как утверждают специалисты, брони - то есть, пустоты под тонким слоем металла, которые могут быть легко пробиты вражескими пулями. И также трещины, которые скрываются под краской. Кроме этого, каждый из этих железных полуфабрикатов еще предстоит "допиливать напильником" с колоссальной потерей времени, чтобы сборочным командам ХКБМ можно было установить узлы и агрегаты", - детализировал Згурец.

Лозовський ковальско-механічний завод поставил бракованные корпуса для БТР-4, которые могут быть легко пробиты вражескими пулями, - военный эксперт Згурец 01
Лозовський ковальско-механічний завод поставил бракованные корпуса для БТР-4, которые могут быть легко пробиты вражескими пулями, - военный эксперт Згурец 02
Лозовський ковальско-механічний завод поставил бракованные корпуса для БТР-4, которые могут быть легко пробиты вражескими пулями, - военный эксперт Згурец 03
Лозовський ковальско-механічний завод поставил бракованные корпуса для БТР-4, которые могут быть легко пробиты вражескими пулями, - военный эксперт Згурец 04

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