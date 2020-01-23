Главный архитектор одного из районов Буковины требовал взятку в $1,5 тыс. за согласование документации на землю, - СБУ. ФОТО

Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Оперативники спецслужбы установили, что главный архитектор района за взятку в $1,5 тысячи обещал помочь местному жителю в согласовании технической документации по изменению целевого назначения земельного участка.

Оперативники спецслужбы задержали чиновника при получении на рабочем месте заключительной части взятки в сумме $800.





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В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об уведомлении злоумышленника о подозрении в совершении преступления.