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23.01.20 11:52

Волонтеры "МегаПолиграфа" собирают средства на ремонт скорой, медприборы и прочие потребности военных. ФОТОрепортаж

Волонтерская группа "МегаПолиграф" просит помочь со сбором средств на ремонт машины скорой помощи для нужд украинских военных в зоне ООС. Также необходимы деньги для выполнения заявки врачей-травматологов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на страничке группы в фейсбуке.

В сообщении отмечается: "На скорую нужны задние суппорта и ДМРВ (расходомер) - итого 5069 грн, аккумы 75 и 140 Ач, 4 колеса БЦ 54 - 3900, по 2 набора ключей и головок, 300 м кабеля СИП4 2*25, тепловентиляторы и обогреватели - много, антифриз, блок цилиндров ЗИЛ131 (сварка не помогла), холодильник, пленка и виниловые баннера, газовые баллоны - 5, 27 и 50 л.

Пока ничего не нашли по заявке травматологов. Надо: артроскопическая стойка, ортопедический инструмент: дрель, аппараты внешней фиксации, осцилирующая пила, пластины, винты, стержни, тейпы, ортезы. Можно живое б/у.

Хочешь помочь?!
Контактные телефоны - 0676188747, 0503550177 - Константин; 0509278010; 0973750000 - Александр, 0445816815
Киев, Марка Вовчка 12\14
Реквизиты для перечисления денег на закупку необходимого:
Карта ПриватБанк на имя Галафутник Игорь Леонидович
4731 2191 0499 3989
ИПН: 2390702897".

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Кроме того, волонтеры опубликовали отчет о предыдущих закупках.

"Станок под КПВТ на позиции и успешно работает. Помогли отремонтировать еще 2 машины. Вышла, обкатана и готова к отправке очередная "таблетка". Отправлены стиралка-автомат, кабель, чай/кофе, медикаменты, бытовая химия и т.п.", - написали они, выложив фото.

Волонтеры МегаПолиграфа собирают средства на ремонт скорой, медприборы и прочие потребности военных 01
Волонтеры МегаПолиграфа собирают средства на ремонт скорой, медприборы и прочие потребности военных 02
Волонтеры МегаПолиграфа собирают средства на ремонт скорой, медприборы и прочие потребности военных 03
Волонтеры МегаПолиграфа собирают средства на ремонт скорой, медприборы и прочие потребности военных 04
Волонтеры МегаПолиграфа собирают средства на ремонт скорой, медприборы и прочие потребности военных 05
Волонтеры МегаПолиграфа собирают средства на ремонт скорой, медприборы и прочие потребности военных 06
Волонтеры МегаПолиграфа собирают средства на ремонт скорой, медприборы и прочие потребности военных 07
Волонтеры МегаПолиграфа собирают средства на ремонт скорой, медприборы и прочие потребности военных 08
Волонтеры МегаПолиграфа собирают средства на ремонт скорой, медприборы и прочие потребности военных 09Волонтеры МегаПолиграфа собирают средства на ремонт скорой, медприборы и прочие потребности военных 10

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