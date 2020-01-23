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23.01.20 12:18

ГБР задержало чиновника ГФС Полтавщины, получившего $85 тыс. взятки. ФОТОрепортаж

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований в городе Полтаве задержали одного из заместителей начальника оперативного управления ГУ ДФС в Полтавской области за вымогательство неправомерной выгоды в сумме 85 000 долларов США.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР, информирует Цензор.НЕТ.

По предварительной информации, налоговик требовал от харьковского предпринимателя неправомерную выгоду в сумме 85 000 долларов США, обещая повлиять на следователя ГФС и решить вопрос возврата изъятого при обыске имущества, а также помочь бизнесмену избежать уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов. 

Всю сумму неправомерной выгоды предприниматель передал посреднику, после чего налоговик и его сообщник были задержаны следователями Государственного бюро расследований в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

ГБР задержало чиновника ГФС Полтавщины, получившего $85 тыс. взятки 01
ГБР задержало чиновника ГФС Полтавщины, получившего $85 тыс. взятки 02
ГБР задержало чиновника ГФС Полтавщины, получившего $85 тыс. взятки 03
ГБР задержало чиновника ГФС Полтавщины, получившего $85 тыс. взятки 04

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Сейчас решается вопрос о сообщении должностному лицу ГФС о подозрении в совершении уголовного преступления предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

В случае доказательства вины, задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

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