ГБР задержало чиновника ГФС Полтавщины, получившего $85 тыс. взятки. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает пресс-служба ГБР, информирует Цензор.НЕТ.

По предварительной информации, налоговик требовал от харьковского предпринимателя неправомерную выгоду в сумме 85 000 долларов США, обещая повлиять на следователя ГФС и решить вопрос возврата изъятого при обыске имущества, а также помочь бизнесмену избежать уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов.

Всю сумму неправомерной выгоды предприниматель передал посреднику, после чего налоговик и его сообщник были задержаны следователями Государственного бюро расследований в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.









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Сейчас решается вопрос о сообщении должностному лицу ГФС о подозрении в совершении уголовного преступления предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

В случае доказательства вины, задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.