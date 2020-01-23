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23.01.20 15:19

Глава сельсовета на Ривненщине незаконно перевозил около 30 кг янтаря на сумму $30 тыс., - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Вчера, 22 января, в результате проведенных оперативных мероприятий сотрудники управления стратегических расследований в Ривненской области совместно с патрульными полицейскими подразделения ТОР разоблачили 36-летнего председателя одного из сельских советов Дубровицкого района в незаконной перевозке янтаря.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Ривненской области.

Автомобиль "Renault Trafic" полицейские остановили вблизи села Великий Житин в Ривненском районе. По результатам поверхностной проверки в салоне микроавтобуса были обнаружены три мешка янтаря-сырца общим весом почти 30 килограммов. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

В рамках уголовного производства, начатого по части 1 статьи 240-1 Уголовного кодекса Украины (незаконная добыча, сбыт, приобретение, перевозка янтаря), удаленный янтарь направят на экспертизу. По ее результатам будет приниматься соответствующее процессуальное решение, в том числе сообщение жителю Дубровиччины о подозрении. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от трех до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение или лишение свободы на срок от двух до трех лет.

Ориентировочная стоимость изъятого янтаря составляет $30 тыс.

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Глава сельсовета на Ривненщине незаконно перевозил около 30 кг янтаря на сумму $30 тыс., - Нацполиция 01
Глава сельсовета на Ривненщине незаконно перевозил около 30 кг янтаря на сумму $30 тыс., - Нацполиция 02
Глава сельсовета на Ривненщине незаконно перевозил около 30 кг янтаря на сумму $30 тыс., - Нацполиция 03
Глава сельсовета на Ривненщине незаконно перевозил около 30 кг янтаря на сумму $30 тыс., - Нацполиция 04

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