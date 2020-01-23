Таможенники с помощью собаки выявили в топливном баке автомобиля 12 кг марихуаны, которую везли в РФ. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гостаможню.
Так, на таможенном посту "Гоптовка" во время таможенного контроля легкового автомобиля, который следовал в РФ и избрал полосу движения "зеленый коридор", водитель заверил, что не перемещает запрещенные товары или предметы.
В рамках применения системы управления рисками, было принято решение о переводе автомобиля из "зеленого коридора" в "красный". При проведении более детального осмотра, служебный пес таможенников Арчи сработал на топливный бак, в котором обнаружили 55 вакуумированных пакетов с веществом зеленого цвета растительного происхождения общим весом 12,2 кг.
Как отметил в письменных объяснениях "перевозчик", содержание пакетов ему неизвестно, но за их перемещение он должен был получить денежное вознаграждение.
На мужчину составлен протокол о нарушении таможенных правил по части 1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины.