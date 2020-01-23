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23.01.20 17:57

Начальника юротдела предприятия концерна "Укроборонпром" задержали на взятке в $2 тыс., - СБУ. ФОТОрепортаж

В рамках противодействия коррупции сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в получении неправомерной выгоды должностное лицо государственного предприятия "Завод "Генератор" ГП "Укроборонпром".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что начальник юридического отдела предприятия требовал от частного предпринимателя $2 тыс.. Чиновник обещал коммерсанту ускорить согласование разрешительной документации на передачу в аренду 500 квадратных метров помещения завода под цех по производству мебели. Посредниками в "сделке" выступили экс-начальник отдела аренды предприятия и знакомый руководителя юротдела.

Правоохранители задержали юриста на территории предприятия во время получения всей суммы взятки.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия для привлечения к ответственности других участников сделки.

Проверяется причастность других должностных лиц госпредприятия к противоправным действиям.

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Начальника юротдела предприятия концерна Укроборонпром задержали на взятке в $2 тыс., - СБУ 01
Начальника юротдела предприятия концерна Укроборонпром задержали на взятке в $2 тыс., - СБУ 02
Начальника юротдела предприятия концерна Укроборонпром задержали на взятке в $2 тыс., - СБУ 03
Начальника юротдела предприятия концерна Укроборонпром задержали на взятке в $2 тыс., - СБУ 04

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