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23.01.20 20:20

Милованов встретился в Давосе с Королевской: "Обсуждаем законопроекты о труде". ФОТО

Министр министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов рассказал о встрече с депутатом от ОПЗЖ Натальей Королевской.

королевская,милованов

Совместное селфи Милованов выложил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Фотка вечера. Встреча с Натальей Королевской. Давос. Обсуждаем законопроекты о труде. Ищем компромиссные позиции", – написал он.

Наталья Королевская — депутат от "Оппозиционной платформы — За жизнь", номер 4 в избирательном списке этой партии. Замглавы комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов. Один из 59 депутатов, подписавших представление, на основании которого Конституционный суд Украины отменил статью Уголовного кодекса Украины о незаконном обогащении. В 2012–2014 годах — министр социальной политики Украины.

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Милованов встретился в Давосе с Королевской: Обсуждаем законопроекты о труде 01

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