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24.01.20 08:08

Разумков вручил личному составу Военно-морского лицея знаки отличия Верховной Рады. ФОТОрепортаж

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков в рамках рабочей поездки в Одесскую область ознакомился с учебной базой военно-морского лицея имени вице-адмирала Владимира Безкоровайного и пообщался с педагогами и учениками лицея.

"С 2014 года многое изменилось в нашей стране, в том числе и отношение к армии и защите Родины. Нужно сделать еще многое для того, чтобы вернуть Крым и Донбасс. Но надеюсь, что в следующий раз мы с вами встретимся уже в Крыму, где снова будет развеваться украинский флаг", – сказал Дмитрий Разумков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВР.

Председатель парламента также вручил личному составу лицея знаки отличия Верховной Рады Украины за образцовое выполнение служебных обязанностей, преданность делу обучения и военно-патриотического воспитания молодежи, содействие защите суверенитета и территориальной целостности Украины.

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Разумков вручил личному составу Военно-морского лицея знаки отличия Верховной Рады 01
Разумков вручил личному составу Военно-морского лицея знаки отличия Верховной Рады 02
Разумков вручил личному составу Военно-морского лицея знаки отличия Верховной Рады 03
Разумков вручил личному составу Военно-морского лицея знаки отличия Верховной Рады 04

В апреле 2014 года вследствие оккупации Крыма Военно-морской лицей был передислоцирован из г. Севастополя в г. Одессу. 

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