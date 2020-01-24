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24.01.20 10:19

Главы ЕС подписали соглашение о Brexit. ФОТО

Президент Европейского Совета Шарль Мишель и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подписали в Брюсселе соглашение о выходе Британии из Европейского союза.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Мишель сообщил в Twitter.

"Сегодня мы с Урсулой фон дер Ляйен подписали соглашение о выходе Великобритании. Некоторые вещи неизбежно изменятся, но наша дружба сохранится. Мы начинаем новую главу как партнеры и союзники. И я заинтересован в том, чтобы написать новую страницу вместе", - говорится в сообщении.

В свою очередь фон дер Ляйен в Twitter отметила, что теперь открывается возможность ратификации документа Европейским парламентом.

Ранее законопроект о выходе Великобритании из ЕС в среду, 22 января, прошел все этапы утверждения в парламенте.

Как сообщалось, выход Великобритании из Евросоюза состоится 31 января. В июне 2016 года на референдуме в Великобритании 52% граждан высказались за выход страны из ЕС, 48% выступили за то, чтобы остаться в составе Европейского Союза.

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