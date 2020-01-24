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24.01.20 10:27

Чаще всего в прошлом году подделывали банкноты номиналом 500 грн, 100 грн и $100, - НБУ. ИНФОГРАФИКА

Национальный банк Украины (НБУ) констатирует низкий уровень подделок банкнот национальной валюты по результатам мониторинга состояния изъятия из обращения банкнот гривни, сообщается на сайте регулятора.

"В Украине по итогам 2019 года на 1 млн шт. настоящих банкнот гривни приходилось около 2,9 шт. поддельных банкнот (в 2018 году - 2,5 шт., 2017 - 3,6 шт.)", - говорится в сообщении НБУ, передает Цензор.НЕТ.

Нацбанк отметил, что в странах Евросоюза, по данным официального сайта Европейского центрального банка (ЕЦБ), в 2018 году на 1 млн шт. настоящих банкнот евро приходилось примерно 27 шт. поддельных, в 2017 - 33 шт.

Чаще всего в прошлом году подделывали банкноты номиналом 500 грн, 100 грн и $100, - НБУ 01

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Согласно результатам мониторинга, в Украине в 2019 году чаще всего подделывали банкноты старого образца - номиналом 500 грн образца 2006 года (около 65% от общего количества изъятых из обращения подделок) и 100 грн образца 2005 года (около 15%).

Вместе с тем наблюдается снижение количества поддельных банкнот номиналами 200 грн (на 17%), 100 грн (на 29%), 50 грн (на 31%) и 200 грн (на 31%), отметил центробанк.

Чаще всего в прошлом году подделывали банкноты номиналом 500 грн, 100 грн и $100, - НБУ 02

"В основном изъятые из обращения поддельные банкноты национальной валюты печатались с использованием принтеров и были рассчитаны на невнимательность граждан и кассовых работников предприятий торговли" – уточнил регулятор.

Центробанк добавил, что обнаруженные поддельные банкноты чаще всего сбывались через кассы предприятий торговли, быстрого питания и автозаправочных станций, вместе с тем, подделки гарантировано определялись при приеме и обработке наличности в банковской системе, в том числе терминалами самообслуживания.

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Согласно результатам мониторинга, среди изъятых из обращения в 2019 году поддельных банкнот иностранной валюты преобладали доллары США (75% от общего количества всех изъятых поддельных банкнот иностранной валюты), евро (23%), российские рубли (2%) и английские фунты стерлингов (2%).

Уточняется, что чаще всего злоумышленники подделывали $100 (96% от общего числа изъятых поддельных долларов США), а также 50EUR и 500EUR - 56% и 21% от общего количества изъятых поддельных евро соответственно.

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