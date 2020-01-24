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24.01.20 11:45

Экс-сотрудник прокуратуры с подельниками пытался продать 56 кг ртути стоимостью около 500 тыс. грн в Ривном, - контрразведка СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины блокировала в Ривном противоправную деятельность организованной группы, участники которой занималась сбытом опасной ядовитого вещества - ртути металлической в особо крупных размерах.

Экс-сотрудник прокуратуры с подельниками пытался продать 56 кг ртути стоимостью около 500 тыс. грн в Ривном, - контрразведка СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Контрразведчики спецслужбы установили, что трое злоумышленников, среди которых с бывший работник органов прокуратуры, организовали нелегальный бизнес по продаже ртути. Токсический "товар" дельцы сбывали крупными партиями в разных регионах Украины.

Правоохранители задержали двух участников группы вблизи автостанции в Ривном при попытке сбыта 56 килограммов ртути. За "товар" злоумышленники планировали получить более полумиллиона гривен.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 4 ст. 321 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия, в том числе на территории других областей. Устанавливаются источники происхождения особо опасного ядовитого вещества.

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Экс-сотрудник прокуратуры с подельниками пытался продать 56 кг ртути стоимостью около 500 тыс. грн в Ривном, - контрразведка СБУ 01
Экс-сотрудник прокуратуры с подельниками пытался продать 56 кг ртути стоимостью около 500 тыс. грн в Ривном, - контрразведка СБУ 02
Экс-сотрудник прокуратуры с подельниками пытался продать 56 кг ртути стоимостью около 500 тыс. грн в Ривном, - контрразведка СБУ 03
Экс-сотрудник прокуратуры с подельниками пытался продать 56 кг ртути стоимостью около 500 тыс. грн в Ривном, - контрразведка СБУ 04
Экс-сотрудник прокуратуры с подельниками пытался продать 56 кг ртути стоимостью около 500 тыс. грн в Ривном, - контрразведка СБУ 05
Экс-сотрудник прокуратуры с подельниками пытался продать 56 кг ртути стоимостью около 500 тыс. грн в Ривном, - контрразведка СБУ 06
Экс-сотрудник прокуратуры с подельниками пытался продать 56 кг ртути стоимостью около 500 тыс. грн в Ривном, - контрразведка СБУ 07

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