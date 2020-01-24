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24.01.20 14:01

Зеленский с супругой посетил Мемориальный комплекс "Яд Вашем" в Иерусалиме. ФОТОрепортаж

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой посетили Мемориальный комплекс "Яд Вашем" в Иерусалиме.

Владимир и Елена Зеленские осмотрели фотовыставку "Вспышки памяти" на территории комплекса. На выставке, в частности, представлены фотографии, посвященные нацистской пропаганде, фотосвидетельства, сделанные евреями во время Холокоста. Отдельная экспозиция посвящена истории освобождения узников концлагеря Аушвиц, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

"Это очень важная выставка для сохранения памяти о страшной трагедии Холокоста", – отметил Владимир Зеленский.

Также президентская чета возложила цветы к участкам монумента "Долина уничтоженных общин", посвященных памяти еврейских общин Украины и Польши, частично либо полностью уничтоженных во время Холокоста.

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Зеленский с супругой посетил Мемориальный комплекс Яд Вашем в Иерусалиме 01
Зеленский с супругой посетил Мемориальный комплекс Яд Вашем в Иерусалиме 02
Зеленский с супругой посетил Мемориальный комплекс Яд Вашем в Иерусалиме 03
Зеленский с супругой посетил Мемориальный комплекс Яд Вашем в Иерусалиме 04
Зеленский с супругой посетил Мемориальный комплекс Яд Вашем в Иерусалиме 05
Зеленский с супругой посетил Мемориальный комплекс Яд Вашем в Иерусалиме 06
Зеленский с супругой посетил Мемориальный комплекс Яд Вашем в Иерусалиме 07
Зеленский с супругой посетил Мемориальный комплекс Яд Вашем в Иерусалиме 08

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