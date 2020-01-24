Контрразведка СБУ ликвидировала информаторскую сеть наемников РФ вблизи линии разграничения. ФОТОрепортаж

Оперативники и следователи спецслужбы установили личности двух информаторов террористов - жительниц Лимана, которые тесно сотрудничали с наемниками РФ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Обе женщины прошли подробный инструктаж в Донецке, который посещали якобы по личным делам. Кураторы отработали им задачи, каналы связи, согласовали условный "сленг" для передачи нужных террористам данных.

По задачам кураторов диверсионно-разведывательного подразделения "ДНР" сообщницы собирали и средствами электронной связи, передавали сведения о подразделениях ВСУ, их численность, вооружение, места дислокации и направления перемещения в районе проведения ООС, прежде всего железнодорожным сообщением.

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Полученные данные российские наемники использовали для планирования военных действий и диверсий.

В конце прошлого года в рамках начатого уголовного производства следователи и контрразведчики СБУ задержали одну из информаторов наемников РФ в Лимане. Сейчас к ней "присоединилась" ее сообщница.









Во время обысков правоохранители изъяли доказательные материалы, подтверждающие агентурную деятельность задержанных в пользу НВФ террористической организации "ДНР".

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Обоим фигуранткам уголовного производства сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации и содействие ее деятельности) Уголовного кодекса Украины.

Контрразведчики СБУ установили также лица наемников РФ-"кураторов", с которыми сотрудничали задержанные. Их участие в деятельности террористической организации задокументированы в пределах досудебного расследования по ч. 1 ст. 258-3 УК Украины. Им также сообщено о подозрении в совершении инкриминируемых им преступлений. Операция по прекращению подрывной деятельности проводилась Управлением СБ Украины в Житомирской области под процессуальным руководством прокуратуры Житомирской области.