Морская охрана получила от США оборудование стоимостью более $1 млн. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радіо Свобода".

Американцы предоставили спасательное и смотровое снаряжения для экипажей корабельно-катерного состава и бойцов отделов специальных действий. Официальная церемония состоялась в Одессе, на одном из причалов Одесского морского торгового порта.

Как отметила во время вручения сертификатов Временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин, снаряжение передали в рамках проекта международной технической помощи "Предоставление технической помощи с целью усиления системы экспортного контроля Украины и противодействия распространению оружия массового поражения".

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"В последние годы, несмотря на российскую агрессию в Керченском проливе в 2018 году, программа EXBS значительно нарастила свои усилия в рамках сотрудничества с морской охраной Государственной пограничной службы. После аннексии Крыма морская охрана утратила большие возможности, и мы вместе с этой программой пытаемся их восстановить", - отметила Квин.

Она также вспомнила об экономической агрессии России на Азовском и Черном морях и отметила, что эти действия ставят под угрозу не только Мариуполь и Бердянск, но и Одессу.

"Растет защита нашего персонала и повышаются возможности для действий на море. Украина - морская держава, содержание флота - дорогое дело, возможностей не хватает. Поэтому мы очень благодарны за поддержку наших партнеров, в том числе США", - сказал председатель Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко.

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Как отметил начальник управления морской охраны адмирал Олег Костур, часть оборудования уже активно используется на службе охранников. Снаряжение передавали в течение прошлого года.

"Уникальность оборудования в том, что мы получим средства для обеспечения безопасности каждого военнослужащего. Это индивидуальные аварийные костюмы, системы защиты органов дыхания и здоровья, индивидуальные дозиметры. Мы также получили тактическое оборудование для обнаружения запрещенных предметов, нелегальных мигрантов и другой контрабандной деятельности", - заявил Костур.

Оборудование разделили между собой три отряда морской охраны из Одессы, Измаила и Мариуполя. Некоторые образцы также используются в Измаильском учебном центре Морской охраны. Среди снаряжения - наручные GPS-навигаторы, портативные газоанализаторы состояния воздуха, обзорные зеркала, рации, фонари, костюмы и более сложное оборудование.

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Например, морская охрана получила так называемые самоспасатели изолирующего типа OCENCO M-20.2, которые позволяют дышать в задымленных помещениях и эвакуироваться с судна в случае пожара. Этих приборов передали достаточно, чтобы оснастить все боевые посты на кораблях и катерах морской охраны.

Также спецназовцы морской охраны получили специальные бронежилеты с надувной системой - в случае падения в воду боец ​​использует такой бронежилет как спасательный. Вместо стальных или керамических защитных плит там используются кевларовые - легкие, но надежные.

Все бойцы морской охраны получили два вида защитных костюмов: снаряжение для защиты при высадке и проведении работ в штормовую погоду и гидротермокостюмы, предназначенные для защиты человека от гипотермии в случае аварийной или иной нештатной ситуации. Последний позволяет держаться в воде при минусовых температурах воздуха до 15 минут.

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