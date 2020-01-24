Китай построит за 6 дней в Ухане больницу на 1000 мест для пациентов с коронавирусом. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Центральное телевидение Китая, передает Цензор.НЕТ.

В сообщении уточняется, что работы уже начались, завершить их планируют через шесть дней.

Площадь больницы составит 25 тыс. кв. м, она рассчитана на 1 тыс. пациентов. За образец для новой клиники взяли пекинскую больницу "Сяотаншань", которую построили за неделю в 2003 году, когда в пригороде Пекина произошла вспышка атипичной пневмонии.

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Сотни экскаваторов и другой техники вошли на площадку, чтобы выровнять площадку, строительство идет полным ходом.

Прием пациентов планируется вести с 3 февраля.

Для строительства клиники были мобилизованы сотни рабочих.

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Планируется, что новый объект будет занимать почти 25 тыс. м².

По словам местных жителей, власти готовы платить рабочим до 1200 юаней в день ($173 США), что в три раза больше их обычной заработной платы.

В настоящее время зараженные коронавирусом больные размещены в 61 больнице почти 12-миллионного мегаполиса.

Между тем Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что ожидает дальнейшего распространения вируса в Китае. Вместе с тем на данный момент невозможно сказать, насколько опасен этот возбудитель, заявил представитель организации в Женеве. По его словам, ВОЗ и ее эксперты проверяют, поддается ли он аналогичному лечению, как коронавирус ближневосточного респираторного синдрома (MERS), эпидемия которого наблюдалась в 2015 году.

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Накануне ВОЗ отказалась объявлять в связи с новым коронавирусом чрезвычайное положение, сославшись на малое число случаев заболевания за пределами Китая. При этом власти КНР принимают достаточные меры предосторожности, заявил глава организации Тедрос Адханом.

Впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухане (Китай) – городе, население которого составляет более 11 млн человек. По состоянию на 23 января число погибших от нового коронавируса в КНР составляло 18 человек, заболевших – 644. По одному случаю заболевания подтверждено в Южной Корее, Тайване, США, Сингапуре и Саудовской Аравии, по два – в Японии и Вьетнаме. Количество заболевших в Таиланде достигло трех, два случая инфицирования подтвердили в Макао и Гонконге.



Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель.



Риск завоза коронавируса 2019-nCoV в Украину оценивается как средний, сообщили в Минздраве.