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24.01.20 16:13

НБУ выпустил памятную монету, посвященную году Крысы. ФОТО

Национальный банк Украины выпустил памятную монету, посвященную году Крысы, одному из животных, которым начинается двенадцатилетний цикл восточного календаря.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НБУ.

На аверсе монеты размещены: вверху - малый Государственный Герб Украины, справа от которого надпись полукругом УКРАИНА; на зеркальном фоне по кругу изображены 12 символов восточного календаря, в центре круга - стилизованный часы со стрелкой, указывающей на крысу - символ года, под стрелкой год чеканки монеты - 2020; внизу слева надпись полукругом 5 грн; на матовом фоне изображены стилизованные под украинский витинанку символы каждого времени года: снежинка (вверху), цветок (справа), ягода (внизу), листок (слева) логотип Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины (справа над символом тигра).

На реверсе монеты изображен символ восточного календаря 2020 - свернутая в клубок крыса, которую окружают по кругу стилизованные символы: снежинки (вверху справа), цветки (внизу справа), плоды (внизу слева), ветви (вверху слева).

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НБУ выпустил памятную монету, посвященную году Крысы 01
НБУ выпустил памятную монету, посвященную году Крысы 02

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